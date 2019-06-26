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Зеленський подав невідкладний закон про зниження вартості електроенергії

Новини » Енергетика    26.06.2019 - 18:53
Зеленський подав невідкладний закон про зниження вартості електроенергії
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній на сайті ВР

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді законопроект №10401 - закон про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Підкреслимо, документ було визначено президентом як невідкладний. Наразі текст проекту закону відсутній на сайті Ради.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила рішення, необхідні для запуску нового ринку електроенергії. Так, регулятор схвалив рішення для запуску з 1 липня нового ринку електроенергії.

Як писало РБК-Україна, раніше представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що парламент повинен відстрочити на рік впровадження ринку електричної енергії для того, щоб експерти Адміністрації президента могли вивчити готовність економіки України до впровадження нового ринку е/е.

Відзначимо, глава держави пропонує Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік. Зокрема, 10 червня Зеленський зареєстрував у парламенті відповідний законопроект.

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