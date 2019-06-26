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Кабмін встановив граничні тарифи на ЖК послуги

Новини » Економіка    26.06.2019 - 12:46
Кабмін встановив граничні тарифи на ЖК послуги
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Постанову у ході засідання підтримали п'ятнадцятьма голосами

Кабінет міністрів України встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років. Відповідне рішення уряд схвалив на своєму засіданні у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

"15 - "за". Рішення ухвалено", - зазначив глава уряду Володимир Гройсман.

Зокрема, з постачання теплової енергії: у разі оснащення приладами обліку - 1400 гривень за 1 Гкал (з урахуванням податку на додану вартість); у разі відсутності приладів обліку - 35,21 гривні за 1 кв. метр (з урахування ПДВ).

З постачання гарячої води: за умови підключення рушникосушильників до систем постачання гарячої води – 83,66 гривні за 1 куб. метр (з урахуванням ПДВ); у разі їх відсутності - 75,74 гривні за 1 куб.м. (з урахуванням ПДВ).

"Оплата населенням міст обласного значення та Києва послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води здійснюється з урахуванням встановлених відповідними органами місцевого самоврядування цін/тарифів, які не перевищують граничні ціни/тарифи, що визначені", - сказано у тексті документу.

Підкреслимо, Кабмін доручив Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, органам місцевого самоврядування міст обласного значення та Києва вжити заходів до неухильного виконання вимог документу та забезпечити перерахунок тарифів на послуги з постачання тепла та гарячої води для населенням до 1 вересня цього року.

Крім того, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг, уряд рекомендував щомісячно моніторити ціни/тарифи на тепло та гарячу воду.

Нагадаємо, 19 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення підготувати проект рішення про обмеження тарифів на тепло і гарячу воду.

Як писало РБК-Україна, за даними консенсус-прогнозу чиновників і експертів за квітень 2019 року, комунальні тарифи щорічно зростатимуть на 10-20%. Гаряча вода, опалення зростуть у ціні на 15% в 2020 році, на 11,5% у 2021 році і на 10% у 2022 році.

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