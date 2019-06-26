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Суд пояснив рішення щодо проспектів Бандери і Шухевича

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 14:31
Суд пояснив рішення щодо проспектів Бандери і Шухевича
Фото: Окружний адміністративний суд (oask.gov.ua)

Окружний суд посилається на "суспільний інтерес"

Окружний адміністративний суд міста Києва оприлюднив обґрунтування рішення про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а проспекту Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича в Києві. Про це повідомляється на сайті суду.

Як зазначається в повідомленні, рішення ухвалене судом зважаючи на порушення процедури щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна, а також у зв’язку з відсутністю належного обґрунтування прийняття даних рішень.

"Також судом при розгляді зазначеної справи  прийнято до уваги значний суспільний інтерес, який відображений і в петиціях проти перейменування, чого не було враховано Київською міською радою під час вчинення дій щодо зміни назви проспектів", - йдеться в заяві.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міськради про перейменування двох столичних проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Так, суд частково задовольнив позов Олени Бережної та двох громадських організацій та повернув проспектам Степана Бандери та Романа Шухевича їхні попередні назви - Московський та Генерала Ватутіна.

У той же час мер столиці Віталій Кличко повідомив, що Київська міська рада повторно назве два проспекти на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

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