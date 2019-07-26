РФ запропонувала Україні продовжити контракт на транзит газу на рік, - Новак

Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Контракт пропонують продовжити на діючих умовах

Російська Федерація пропонує Україні продовжити на рік чинний контракт на транзит газу. Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Новак зазначив, що чинний контракт на транзит газу закінчується 31 грудня 2019 року. При цьому, він прокоментував можливість продовження діючого контракту.

"Ми дочекаємося, коли почнуться тристоронні консультації, коли буде обрано новий уряд і контрагенти з'являться. В цілому ми за те, щоб Україна купувала безпосередньо газ. Ми запропонували нашим колегам продовжити діючий контракт на рік на існуючих умовах", - сказав Новак, додавши, що можливі коригування є предметом переговорів комерційних компаній.

Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що Росія буде домагатися укладення короткострокового договору з Україною на транзит газу в Європу з 1 січня 2020 року. Таким чином РФ сподівається виграти час для завершення будівництва газових магістралей, які йдуть в обхід України.