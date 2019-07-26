ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посольство США відреагувало на рішення України по російському танкеру

Новини » Політика    26.07.2019 - 14:01
Посольство США відреагувало на рішення України по російському танкеру
Фото: посольство США в Україні (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

У посольстві вітають рішення України

Посольство США в Україні привітало рішення України відпустити екіпаж затриманого російського танкера. Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

У посольстві зазначили, що те, як повела себе Україна говорить, що нова влада має намір захищати інтереси країни відповідно до міжнародних норм.

"Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", - йдеться у повідомленні.

Посольство США відреагувало на рішення України по російському танкеру

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit, який блокував українські військові кораблі Керченській протоці у 2018 році. За даними СБУ, саме він брав участь у блокуванні українських кораблів, в результаті чого були затримані 24 моряка.

Після допиту СБУ вирішила відпустити екіпаж російського танкера Neyma, оскільки в ході слідчих дій з'ясувалося, що він не порушував норми Морського права і закони України.

РБК-Україна писало, що 25 листопада 2018 року російські військові кораблі атакували українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу, які намагалися пройти через Керченську протоку. У результаті були захоплені 24 моряки. У зв'язку з цим в Україні був оголошений військовий стан.

Моряки з російського танкера не з'являтимуться на допити в Україну США розповіли, як Туреччини уникнути санкцій за покупку С-400
Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнатанкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся