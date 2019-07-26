Результати виборів: визначилися всі нардепи-мажоритарники

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обробка протоколів завершилася у всіх округах

За попередніми результатами виборів у Верховну раду України на даний момент визначилися переможці у всіх 199 мажоритарних округах. Про це свідчать дані на сайті Центризбиркома.

Так, станом на вчора, 25 липня, переможці бути визначені в 192 округах, сьогодні ж обробка протоколів завершилася в останніх семи округах.

Донецька область

49 округ - Валерій Гнатенко (Опозиційна платформа - За життя")

Київська область

95 округ - Олександр Горобець ("Слуга народу")

Львівська область

125 округ - Андрій Лопушанський ("Слуга народу")

Миколаївська область

127 округ - Олександр Пасічний ("Слуга народу")

Черкаська область

195 округ - Олег Арсенюк ("Слуга народа")

Чернігівська область

206 округ - Антон Поляков ("Слуга народу")

207 округ - Максим Зуєв ("Слуга народу")

Так, в Раду дев'ятого скликання за мажоритарними округами проходить 131 представник партії "Слуга народу", 45 самовисуванців, по шість представників від "Опозиційної платформи - За життя" і "Опозиційного блоку", по два кандидата від "Батьківщини" і "Європейської солідарності" і по одному від "Самопомочі", "Свободи", партій "Єдиний центр" і "Біла Церква разом".

Повний список переможців по округах

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що остаточні результати виборів в Раду ЦВК має оприлюднити до 5 серпня. Станом на вчора, 25 липня, ЦВК прийняла протоколи про результати голосування від 116 окружних виборчих комісій.

Крім того, повідомлялося, що за інформацією голови правління Громадянської мережі "Опора" Ольги Айвазовської, результати виборів у Верховну раду можуть повторно перерахувати по п'яти округах.