Результати виборів: визначилися всі нардепи-мажоритарники

Обробка протоколів завершилася у всіх округах
За попередніми результатами виборів у Верховну раду України на даний момент визначилися переможці у всіх 199 мажоритарних округах. Про це свідчать дані на сайті Центризбиркома.
Так, станом на вчора, 25 липня, переможці бути визначені в 192 округах, сьогодні ж обробка протоколів завершилася в останніх семи округах.
Донецька область
Київська область
Львівська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернігівська область
Так, в Раду дев'ятого скликання за мажоритарними округами проходить 131 представник партії "Слуга народу", 45 самовисуванців, по шість представників від "Опозиційної платформи - За життя" і "Опозиційного блоку", по два кандидата від "Батьківщини" і "Європейської солідарності" і по одному від "Самопомочі", "Свободи", партій "Єдиний центр" і "Біла Церква разом".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що остаточні результати виборів в Раду ЦВК має оприлюднити до 5 серпня. Станом на вчора, 25 липня, ЦВК прийняла протоколи про результати голосування від 116 окружних виборчих комісій.
Крім того, повідомлялося, що за інформацією голови правління Громадянської мережі "Опора" Ольги Айвазовської, результати виборів у Верховну раду можуть повторно перерахувати по п'яти округах.