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Курс долара впав до нового мінімуму в цьому році

Новини » Фінанси    26.07.2019 - 16:00
Курс долара впав до нового мінімуму в цьому році
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,43 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 2543,9728 гривень за 100 доларів (-4,7609 гривень).

При цьому курс долара на 26 липня становить 2548,7337 гривень за 100 доларів.

Курс долара впав до нового мінімуму в цьому році

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс перебуває на мінімальному рівні в 2019 році. Попередній мінімум був зафіксований 26 липня - 2548,7337 гривень за 100 доларів

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 25,51 гривень за долар, курс купівлі - 25,48 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 28,41 гривень за євро.

У той же час курс долара в обмінних пунктах України в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 25,60 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 25,35 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 28,62 грн за євро.

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Теми: Курс долара
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