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Обшуки в Окружному адмінсуді: НАБУ опублікувало записи фігурантів

Новини » Політика    26.07.2019 - 16:36
Обшуки в Окружному адмінсуді: НАБУ опублікувало записи фігурантів
Фото: Окружний адмінсуд Києва (УНІАН)

Зокрема, опубліковані записи телефонних розмов голови ОАСК Вовка

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало записи телефонних розмов фігурантів кримінальної справи стосовно голови і суддів Окружного адміністративного суду Києва. Даний запис розміщений на відеохостингу YouTube.

Відзначимо, сьогодні в рамках цієї справи в ОАСК були проведені обшуки.

Нагадаємо, в ГПУ вважають, що керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва могло чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України (КСУ) щодо закону про незаконне збагачення.

Так, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшук в Окружному адміністративному суді міста Києва, зокрема в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ підкреслювали, що обшуки проходять у справі про можливе скоєння кримінальних правопорушень главою і окремими суддями ОАСК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що чотирьом суддям Окружного адміністративного суду міста Києва повідомлять про підозру в прийнятті неправосудних рішень. Зокрема, за словами Горбатюка, ці судді в ручному режимі ухвалювали рішення про звільнення і призначення членів ВККС.

Підкреслимо, Генпрокуратура зафіксувала факти втручання ОАСК в роботу ДБР та інших державних органів влади. У ГПУ розповіли про відповідні схеми втручання.

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