ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Борисполі" затримали учасницю "газових схем" Онищенка

Новини » Економіка    26.07.2019 - 17:06
У "Борисполі" затримали учасницю "газових схем" Онищенка
Фото: Олександр Онищенко (РБК-Україна)

За даними ЗМІ, затриманою є мати Онищенка

В аеропорту "Бориспіль" 25 липня затримано ймовірну учасницю злочинної організації з розкрадання природного газу. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

За даними прес-служби, затримана була учасницею газових схем Олександра Онищенка щодо договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування". Вона переховувалася від слідства та була оголошена у розшук з серпня 2016 року.

Водночас, ЗМІ повідомляють, що затриманою є мати Онищенка - Інеса Кадирова.

"Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Наразі детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП подано клопотання до суду про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу.

У &quot;Борисполі&quot; затримали учасницю &quot;газових схем&quot; Онищенка

Нагадаємо, НАБУ отримало дозвіл на заочне засудження Олександра Онищенка. За версією слідства, нардеп є керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням"..

Національне антикорупційне бюро викликає нардепа-втікача Олександра Онищенка для вручення обвинувального акту щодо створення незаконної газової схеми.

Обшуки в Окружному адмінсуді: НАБУ опублікувало записи фігурантів НАБУ проводить обшук у Суворівському райсуді Одеси
Новини України НАБУБориспольОлександр Онищенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся