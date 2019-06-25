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У Кремлі назвали захоплення українських моряків непідсудним трибуналу ООН

Новини » Політика    25.06.2019 - 16:51
У Кремлі назвали захоплення українських моряків непідсудним трибуналу ООН
Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com)

У Кремлі вважають, що повноваження трибуналу не поширюються на ситуацію з українськими кораблями

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує вважати інцидент з українськими кораблями поблизу Керченської протоки непідсудним трибуналу ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідаючи на питання чи буде Кремль надавати звіт на вимогу трибуналу Пєсков заявив, що Росія не вважає інцидент з захопленням українських кораблів та військових біля Керченської протоки у листопаді 2018 року підсудним Міжнародному трибуналу ООН з морського права.

"Цей випадок біля Керченської протоки непідсудний для цієї судової інстанції, в цьому полягає позиція Росії. Звичайно, повноваження суду просто не поширюються на цей інцидент", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захоплені Росією українські військові катери "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксир "Яни Капу" зникли з акваторії стоянки суден "Генмол" у окупованій Керчі. Наразі невідомо де знаходяться захоплені українські судна.

РБК-Україна писало, що Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військових катери "Нікополь" та "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

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