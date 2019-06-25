ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна призупиняє участь у роботі ПАРЄ

Новини » Політика    25.06.2019 - 12:28
Україна призупиняє участь у роботі ПАРЄ
Ілюстративне фото (coe.int)

Делегація призупинить роботу на знак протесту проти знищення санкційного механізму

У знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму проти Росії українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це повідомив член делегації, депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Facebook.

Він підкреслив, що делегація України припиняє свою участь у роботі асамблеї, крім оскарження повноважень російської делегації.

Україна призупиняє участь у роботі ПАРЄ"Ми припиняємо свою участь у роботі сесії ПАРЄ, крім питань заперечування повноважень російської делегації. Ми звертаємося до Верховної ради терміново розглянути питання припинення участі української делегації в роботі ПАРЄ", - написав парламентар.

Крім того, делегація звертається до президента Володимира Зеленського та Міністерства закордонних справ України із закликом терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Крім того, МЗС України також відреагувало на рішення ПАРЄ. Міністерство вважає, що прийнята резолюція є неприпустимою поступкою Росії.

РБК-Україна писало раніше, що резолюцію підтримали ряд країн. Зокрема, в повному складі підтримали делегації із Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

Після цього українська делегація заявила, що може призупинити участь у ПАРЄ через рішення асамблеї повернути російську делегацію.

Зеленський відреагував на рішення ПАРЄ по Росії Україна оскаржила повноваження РФ і залишила зал ПАРЄ
Новини України ПАРЄРосійська ФедераціяУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся