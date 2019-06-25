Україна призупиняє участь у роботі ПАРЄ

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Делегація призупинить роботу на знак протесту проти знищення санкційного механізму

У знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму проти Росії українська делегація вирішила зупинити роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це повідомив член делегації, депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Facebook.

Він підкреслив, що делегація України припиняє свою участь у роботі асамблеї, крім оскарження повноважень російської делегації.

"Ми припиняємо свою участь у роботі сесії ПАРЄ, крім питань заперечування повноважень російської делегації. Ми звертаємося до Верховної ради терміново розглянути питання припинення участі української делегації в роботі ПАРЄ", - написав парламентар.

Крім того, делегація звертається до президента Володимира Зеленського та Міністерства закордонних справ України із закликом терміново виробити позицію щодо участі України як держави в Раді Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Крім того, МЗС України також відреагувало на рішення ПАРЄ. Міністерство вважає, що прийнята резолюція є неприпустимою поступкою Росії.

РБК-Україна писало раніше, що резолюцію підтримали ряд країн. Зокрема, в повному складі підтримали делегації із Франції, Туреччини, Азербайджану, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.

Після цього українська делегація заявила, що може призупинити участь у ПАРЄ через рішення асамблеї повернути російську делегацію.