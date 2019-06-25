Пенсійний фонд скоротив виплату субсидій до мінімуму

Фото: Пенсійний фонд України (УНІАН)

Після закінчення опалювального сезону на субсидії пішло менше 100 млн грн

Пенсійний фонд України 25 червня завершив фінансування пенсій за червень і житлових субсидій за травень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ у Facebook.

За даними відомства, на пенсії за червень направлено 33,9 млрд грн, на житлові субсидії за травень - 97,6 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 24 травня завершив фінансування пенсій за травень і житлових субсидій за квітень 2019 року. За даними відомства, на пенсії за травень направлено 33,83 млрд грн, на житлові субсидії за квітень - 1,82 млрд грн.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичної перерахунок пенсій згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". З 10,2 млн пенсіонерів, яким зроблений перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну, для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути менше 100 грн.

Крім того, з 1 березня вводилися додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата виплачувалася рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні і в квітні. Одноразова доплата до пенсії була встановлена 2,1 млн пенсіонерам.