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У Середземному морі загорілась яхта з Володимиром Кличком на борту

Новини » Надзвичайні події    25.06.2019 - 11:16
У Середземному морі загорілась яхта з Володимиром Кличком на борту
Фото: Володимир Кличко (facebook.com KlitschkoOfficial)

Яхта загорілася, коли Кличко відпочивав з друзями

В Іспанії на борту яхти, де перебував український спортсмен Володимир Кличко спалахнула пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BILD.

Повідомляється, що це сталося в ніч з неділі на понеділок, коли судно знаходилося в 180 кілометрах від Майорки. Кличко відпочивав разом з друзями і рідними.

"Все закінчилося добре завдяки пожежній частині Майорки, а також нашій команді на борту, члени якої зробили все можливе, щоб взяти ситуацію під контроль і вивести всіх на берег як можна швидше", - повідомив сам Кличко.

Нагадаємо, 21 січня пропав легкомоторний пасажирський літак, на борту якого міг перебувати футболіст англійського клубу Cardiff City, аргентинець Еміліано Сала. Одномоторний літак Piper Malibu зник в районі маяка Каскетс приблизно в 13 кілометрах від британського узбережжя. Пізніше знайшли уламки літака.

Британські слідчі заявляли що, найімовірніше, подушки крісел літака, які були знайдені на французькому пляжі, належать літаку, на якому летів аргентинський футболіст Еміліано Сала. До цього повітряні і морські суду Великобританії і Франції виявили плаваючі уламки в Ла-Манші.

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Новини України Володимир Кличкопожежа
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