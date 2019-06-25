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ПАРЄ підтримала повернення делегації Росії

Новини » Політика    25.06.2019 - 02:07
ПАРЄ підтримала повернення делегації Росії
Ілюстративне фото (assembly.coe.int)

Резолюцію підтримали 118 депутатів

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) під час засідання 25 червня підтримала резолюцію щодо повернення делегації Російської Федерації. Про це повідомила у Facebook віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко. 

Резолюція змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.

"118 депутатів цієї організаці проголосували за те, щоби Росія платила внески і не виконувала жодної резолюції ПАРЄ. Гроші для них виявилися набагато важливіше, ніж принципи... Ми дякуємо тим 62 політикам, які проголосували проти цієї ганьби", - сказала Геращенко. 

Раніше повідомлялося, що депутати Парламентської асамблеї Ради Європи відхилили понад 200 українських правок у резолюцію щодо повернення делегації Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що 24 червня у Страсбурзі відкрилася літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть зняти санкції з РФ і повернути її делегацію в ПАРЄ.Таке рішення підтримав Комітет міністрів Ради Європи 17 травня. 

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей виступила за повернення права голосу делегації Російської Федерації у ПАРЄ.

Мей виступила за повернення РФ в ПАРЄ У ПАРЄ відхилили українські поправки в резолюцію щодо делегації РФ
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