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Суд в Австрії схвалив екстрадицію Фірташа до США

Новини » Політика    25.06.2019 - 14:15
Суд в Австрії схвалив екстрадицію Фірташа до США
Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

Фірташа можуть екстрадувати через звинувачення у хабарі для видобутку титану в Індії

Верховний суд Австрії схвалив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє "Радіо Свобода"

Таким чином суд відхилив апеляцію адвокатів бізнесмена, яку вони подали у грудні 2017 року.

Тепер Фірташа від екстрадиції відділяє лише підпис міністра юстиції Австрії, який має затвердити рішення.

Нагадаємо, Дмитро Фірташ був затриманий у Відні у березні 2014 року ФБР за запитом на екстрадицію. Бізнесмену закидають підкуп індійських чиновників на загальну суму 18,5 млн доларів для отримання ліцензій на розробку ільменітових родовищ в штаті Андхра-Прадеш.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили. 

У червні 2019 року адвокат бізнесмена Ден Уебб зазначив, що якщо Верховний суд Австрії прийме рішення про екстрадицію, його можуть видати США через 7-10 днів після судового рішення.

Відзначимо, в листопаді 2015 року глава МВС України Арсен Аваков заявляв, що Фірташ буде затриманий у разі свого повернення до країни в зв'язку з відповідним зверненням Міністерства юстиції США. Сам олігарх називав дії української влади щодо себе злочинними.

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