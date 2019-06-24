Підсумки дня: 24 червня

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24.06.2019 - 22:08
Новость на русском
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ)
відхилила
пропозиції про проведення дебатів щодо покарання винних у катастрофі літака рейсу MH17 в липні 2014 року
Священний Синод на засіданні прийняв рішення
позбавити почесного партіарха ПЦУ Філарета
прав на київські єпархії і монастирі
Президент України Володимир Зеленський
призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів облдержадміністрацій
у трьох областях
Адміністрація президента (АП) розглядає можливість
скорочення низки міністерств
Президент РФ Володимир Путін
скасував заборону на транзит
українських товарів по території Росії в треті країни
У столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту почалася
п'ята поспіль акція протесту
Голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ)
Зураб Аласанія звільнився з посади
До підриву автомобіля співробітника спецслужб, який стався на початку квітня 2019 року в Києві,
причетний співробітник прикордонної служби
Поліція Києва повідомляє, що суд
заарештував підозрюваного
у жорстокому вбивстві 9-річного хлопчика у столиці
У Казахстані
через вибухи оголошена НС
і евакуція жителів. Стало відомо
про жертви і постраждалих
Андрій Харитонов помер
у 59 років. Радянський актор театру і кіно, який народився в Києві, згорів від раку
У Києві, на вулиці Грушевського, розгромили меморіал герою Небесної сотні Сергію Нігоян.
Стало відомо, ким виявився вандал
Аліна Гросу 23 червня зіграла весілля в Італії. Як пройшло
весілля скандальної співачки (фото, відео)
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буде більш прохолодною
До вихідних температура повітря впаде до комфортних +20... +27 градусів
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