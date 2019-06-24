У Казахстані повідомили про жертви вибухів на військових складах

Фото: вибухи в Казахстані (nur.kz)

Вибухи в місті тривають

Радник глави Туркестанської області Сакен Калкаманов повідомив, що число постраждалих у результаті вибуху на складі військової частини в місті Арись на півдні Казахстану зросло до 31 людини, одна людина загинула. Про це повідомляє місцеве видання NUR.KZ.

Зазначено, що у постраждалих були діагностовані травми легкої та середньої тяжкості. Повідомляється також, що двоє з постраждалих перебувають у важкому стані.

Підкреслимо, через вибухи боєприпасів у Казахстані загинула людина. Місцева влада повідомляє, що снаряд потрапив прямо в машину загиблого. При цьому не уточнюється, на якій відстані від місця вибуху перебувала машина.

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв підкреслив, що вибухи в місті тривають.

Крім того, глава Туркестанської області Умірзак Шукеєв допускає, що вибухи можуть тривати кілька днів. Наявність радіоактивного забруднення місцевості через те, що сталося, влада виключила.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через вибухи на військових складах у місті Арись оголошено надзвичайну ситуацію. Зазначалося, що жителі залишають місто, дороги на виїзді з Арисі переповнені. Влада наголосила на необхідності евакуації міста.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні в Казахстані в місті Арись на складі військової частини стався вибух. Причина вибуху поки невідома.