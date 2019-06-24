ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Казахстані повідомили про жертви вибухів на військових складах

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 16:54
У Казахстані повідомили про жертви вибухів на військових складах
Фото: вибухи в Казахстані (nur.kz)

Вибухи в місті тривають

Радник глави Туркестанської області Сакен Калкаманов повідомив, що число постраждалих у результаті вибуху на складі військової частини в місті Арись на півдні Казахстану зросло до 31 людини, одна людина загинула. Про це повідомляє місцеве видання NUR.KZ.

Зазначено, що у постраждалих були діагностовані травми легкої та середньої тяжкості. Повідомляється також, що двоє з постраждалих перебувають у важкому стані.

Підкреслимо, через вибухи боєприпасів у Казахстані загинула людина. Місцева влада повідомляє, що снаряд потрапив прямо в машину загиблого. При цьому не уточнюється, на якій відстані від місця вибуху перебувала машина.

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв підкреслив, що вибухи в місті тривають.

Крім того, глава Туркестанської області Умірзак Шукеєв допускає, що вибухи можуть тривати кілька днів. Наявність радіоактивного забруднення місцевості через те, що сталося, влада виключила.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через вибухи на військових складах у місті Арись оголошено надзвичайну ситуацію. Зазначалося, що жителі залишають місто, дороги на виїзді з Арисі переповнені. Влада наголосила на необхідності евакуації міста.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні в Казахстані в місті Арись на складі військової частини стався вибух. Причина вибуху поки невідома.

У Казахстані через вибухи оголошена НС і евакуція жителів У Казахстані на військових складах стався вибух
Новини України КазахстанВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся