Зеленський призначив т.в.о. голів ОДА у трьох областях

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Укази про призначення т.в.о. голів ОДА Зеленський підписав сьогодні

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів облдержадміністрацій у трьох областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, новим очільником Черкаської обласної державної адміністрації Зеленський призначив Тараса Висоцького, керівником Рівненської обласної державної адміністрації став Ігор Тимошенко, а Житомирську обласну державну адміністрацію очолив Ярослав Лагута.

Відзначимо, Висоцький до призначення обіймав посаду першого заступника голови Черкаської ОДА, Тимошенко і Лагута також були заступникам глав областей.

Відзначимо, сьогодні Зеленський звільнив попередніх глав Черкаської, Житомирської та Рівненської облдержадміністрацій Олександра Вельбівця, Ігоря Гундича і Олексія Муляренка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 червня Зеленський звільнив 15 голів ОДА: були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Запорізької областей.

Також Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів 12 облдержадміністрацій: Чернігівської, Хмельницької, Сумської, Тернопільської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської.