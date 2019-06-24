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У АП хочуть скоротити кількість міністерств

Новини » Політика    24.06.2019 - 15:42
У АП хочуть скоротити кількість міністерств
Фото: Олексій Гончарук (facebook.com/aleksey.goncharuk)

АП найближчим часом підготує проект коаліційної угоди

Адміністрація президента (АП) розглядає можливість скорочення низки міністерств. Про це заявив заступник глави АП Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, АП найближчим часом підготує проект коаліційної угоди з цього питання.

"Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад", - заявив він.

Говорячи також про підсумки реформи державного управління, він вказав на невирішеність питання доцільності існування Національної академії державного управління.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скоротив чисельність співробітників АП і перейменував "Адміністрацію президента" на "Офіс президента". РБК-Україна писало, що в квітні в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявляв, що має намір перенести АПУ з будівлі на Банковій.

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