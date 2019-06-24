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У ПАРЄ відмовились проводити дебати по катастрофі MH17

Новини » Політика    24.06.2019 - 13:17
У ПАРЄ відмовились проводити дебати по катастрофі MH17
Фото: ПАРЄ (flickr.com parliamentaryassembly)

Причини відмови не повідомили

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відхилила пропозиції про проведення дебатів щодо покарання винних у катастрофі літака рейсу MH17 в липні 2014 року. Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ у Twitter.

ПАРЄ відмовилась проводити дебати на теми: "Завершити російський шантаж: Росія має понести відповідальність за неплатежі" та "Зобов’язання притягнути до відповідальності тих, хто збив MH17".

У ПАРЄ відмовились проводити дебати по катастрофі MH17Раніше РБК-Україна писало, що в Страсбурзі в понеділок, 24 червня, відкривається літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть зняти санкції з РФ і повернути її делегацію в ПАРЄ

РБК-Україна писало, що в середу, 19 червня, JIT назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу Повітряно-десантних військ РФ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" - громадянин України Леонід Харченко. Після цього президент Росії Володимир Путін заявив, що у Російської Федерації є своя версія авіакатастрофи малайзійського Boeing MH17 в 2014 році. Путін підкреслив, що "західні експерти не прислухаються до версії РФ".

У Страсбурзі відкривається сесія ПАРЄ, яка може повернути делегацію РФ Німеччина прокоментувала висновки щодо катастрофи МН17
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