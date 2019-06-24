Аласанія звільнився з посади голови правління "Суспільного"

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

З 24 червня головою правління НОТУ стане Микола Чернотицький

Голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласаній звільнився з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Аласанія у Facebook.

За його словами, таке рішення було прийнято, щоб виконати закон, адже рішення суду про скасування його звільнення Наглядовою радою НСТУ ще не вступило в силу.

"Рішення суду вступить в законну силу через 30 днів (з дня отримання всіма відповідачами цього рішення, або, якщо буде подана апеляція - з дня рішення суду другої інстанції). До того часу скасовано судом рішення НР формально чинним. А це означає, що сьогодні мій контракт вважається розірваним", - заявив Аласаній.

За його словами, з сьогоднішнього дня головою правління НОТУ стане Микола Чернотицький, який відповідає за філії "Суспільного".

"Я продовжую працювати в компанії (на позиції експерта правління), поки рішення суду не вступить в законну силу", - зазначив Аласаній.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці січня стало відомо, що Аласанію усунули від керівництва "UA: Суспільне". Пізніше він назвав можливі причини такого рішення - відсутність сюжетів про хресній ході за єдину помісну церкву в липні минулого року в ефірі "UA: Перший" і про засідання Генасамблеї ООН у вересні за участю Петра Порошенка.

Пізніше Аласанія повідомив, що 25 лютого подасть позов у Шевченківський райсуд Києва проти НОТУ та членів наглядової ради Світлани Остапи і Тетяни Лебедєвої за дострокове відсторонення від посади.

19 червня Шевченківський райсуд столиці скасував рішення наглядової ради НОТУ щодо звільнення Зураба Аласанії з посади голови громадського мовника.