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До підриву авто співробітника спецслужб в Києві причетний прикордонник, - ГПУ

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 19:05
До підриву авто співробітника спецслужб в Києві причетний прикордонник, - ГПУ
Фото: місце вибуху в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Співробітники Держприкордонслужби заарештували за сприяння у підготовці до теракту

До підриву автомобіля співробітника спецслужб, який стався на початку квітня 2019 року в Києві, причетний співробітник прикордонної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Генеральної прокуратури.

Як повідомляється, співробітник Державної прикордонної служби був заарештований за сприяння в підготовці теракту проти співробітника спецслужб.

Нагадаємо, в ніч на 4 квітня в Голосіївському районі столиці вибухнув автомобіль "Шевроле Еванда". В результаті події постраждала одна людина, якого у важкому стані доставили в лікарню. Згодом чоловік помер у лікарні.

Як повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, чоловік намагався вчинити замах на співробітника спецслужб, проте під час закладення вибухівки - спрацював вибуховий пристрій, і він отримав численні тілесні ушкодження.

Відповідні відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування здійснює Головне управління Національної поліції в місті Києві, процесуальне керівництво доручено військовим прокурорам Головної військової прокуратури ГПУ.

У середині квітня слідство встановило причетних до підриву автомобіля. Зокрема, інформацію про переміщення машини потерпілого передавав співробітник податкової поліції, який надав пароль і доступ до комп'ютера з ключем до бази даних "Безпечне місто".

Одного з фігурантів справи вже повідомили про підозру у замаху на теракт і несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи.

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