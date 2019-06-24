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У Казахстані через вибухи оголошена НС і евакуція жителів

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 10:57
У Казахстані через вибухи оголошена НС і евакуція жителів
Фото: місце вибуху (скріншот відео)

Жителі покидають місто Арись через вибухи на військових складах

Через вибухи на військових складах у місті Арись (Казахстан) оголошена надзвичайна ситуація. Про це повідомляє "Радіо Азаттик".

Повідомляється, жителі покидають місто, переповнені дороги на виїзді з Арисі. Радник акима Туркестанської області Сакен Калкаманов заявив, що треба евакуювати місто.

"На території військової частини відбулися вибухи. О 9.20 надійшло повідомлення, була оголошена надзвичайна ситуація по області. Мобілізовані всі райони, найближчі населені пункти. Зараз за масштабами подій ми бачимо, що нам треба евакуювати місто, в цілому. Тому по всім напрямкам міста будуть рухатися колони, машини будуть підбирати людей і виводити на спеціально організовані табори", - заявив він.

РБК-Україна писало, що сьогодні в Казахстані в місті Арись на складі військової частини стався вибух. Причину та інформацію про постраждалих поки не повідомляли.

Нагадаємо, вночі 9 жовтня 2018 року на арсеналі боєприпасів в Ічні (Чернігівська область) сталася пожежа. Зазначимо, Військової прокуратури Чернігівського гарнізону заявили, що у справі про вибухах під Ічней на складі боєприпасів в жовтні 2018 року підозри нікому не оголошувалися.

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