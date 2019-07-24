Підсумки дня: 24 липня

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24.07.2019 - 18:36
Новость на русском
Денисова заявила про домовленості щодо повернення моряків, Порошенко відвідав ДБР та інші новини
Омбудсмен України Людмила Денисова
заявила про наявність домовленостей
щодо повернення Україні захоплених Росією 24 українських моряків. Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова
не підтвердила цю інформацію
Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов у відомство з проханням
допитати його сьогодні, а не 25 липня
Офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням
внести подання на звільнення
голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка
Прикордонники Північної Кореї
затримали російський сейнер
"Сянхайлінь-8", на борту якого знаходяться 17 осіб
Джонсон
офіційно змінив Мей на посаді прем'єра Британії
. Лідер консервативної партії Великобританії Борис Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни (фото і відео)
Федеральна торгова комісія (ФТК) Сполучених Штатів Америки
оштрафувала Facebook на п'ять мільярдів доларів
через скандал із витоком особистих даних користувачів
Міжнародний валютний фонд
оновив прогноз по курсу гривні до долара
на період до 2024 року
Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що ціна на газ для населення під час опалювального періоду 2019-2020
не має перевищувати вартість палива, встановлену на серпень
Скандал у військовій частині
Хмельницької області через сексуальні домагання полковника Віктора Іваніва до лейтенанта Валерії Сікал прогримів в 2019 році не тільки на всю Україну, але і на весь світ. Але замість зняття з посади,
полковника Іваніва підвищили
На окупованому Росією півострові Крим вирує негода. У Євпаторії пройшли
сильні зливи і навіть сніг (фото)
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