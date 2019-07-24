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Джонсон офіційно змінив Мей на посаді прем'єра Британії

Новини » Політика    24.07.2019 - 18:19
Джонсон офіційно змінив Мей на посаді прем'єра Британії
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Для формального призначення Джонсон повинен був отримати прохання від королеви сформувати новий уряд

Лідер консервативної партії Великобританії Борис Джонсон зустрівся з королевою Єлизаветою II, яка призначила його на посаду глави кабінету міністрів країни. Про це повідомляє видання Sky News.

Таким чином, Джонсон офіційно змінив Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра.

Джонсон офіційно змінив Мей на посаді прем'єра Британії

Відзначимо, для формального призначення політик мав отримати прохання від королеви сформувати новий уряд. Для цього кортеж Джонсона попрямував до Букінгемського палацу. Повідомляється, що на шляху його машину зупинили демонстранти організації Greenpeace, що вишикувалися у ланцюжок. Правоохоронці відтіснили їх з дороги, після чого кортеж продовжив шлях.

Незадовго до зустрічі королеви з Джонсоном Букінгемський палац відвідала Тереза ​​Мей. Єлизавета II прийняла її відставку. Після цього до королеви прибув Джонсон, до якого та офіційно звернулася з проханням сформувати кабінет міністрів.

Нагадаємо, екс-мер Лондона і колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон переміг на виборах лідера правлячої британської Консервативної партії і стане новим прем'єр-міністром Британії.

Як писало РБК-Україна раніше, Джонсон заявив, що його країна буде готова до Brexit до 31 жовтня 2019 року. За його словами, Великобританія буде готова вийти з Європейського союзу з угодою про умови Brexit або без неї.

Підкреслимо також, більше десяти міністрів уряду Великобританії готуються піти у відставку в разі призначення Джонсона главою уряду.

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Новини України Великобританияборис джонсон
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