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МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара

Новини » Економіка    24.07.2019 - 10:31
МВФ оновив прогноз щодо курсу гривні до долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Фонд оприлюднив нові дані

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз по курсу гривні до долара на період до 2024 року. Про це йдеться в матеріалах до липневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.

Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара складе:

  • 2019 рік - 28,68 грн/долар
  • 2020 рік - 29,96 грн/долар
  • 2021 рік - 30,55 грн/долар
  • 2022 рік - 31,01 грн/долар
  • 2023 рік - 31,47 грн/долар
  • 2024 рік - 31,94 грн/долар

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар. За даними опитування НБУ, до 55,1% зросла частка респондентів, яка очікує, що обмінний курс в наступні 12 місяців не перевищить 29,00 грн/долар (у i кварталі 2019 року - 42,1%).

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2018 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходив з того, що середньорічний курс гривні до долара складе в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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