Facebook оштрафували на рекордну суму

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Соцмережа понесе збиток на п'ять мільярдів доларів

Федеральна торгова комісія (ФТК) Сполучених Штатів Америки оштрафувала Facebook на п'ять мільярдів доларів через скандал із витоком особистих даних користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За інформацією DW, від засновника компанії Марка Цукерберга особисто вимагають забезпечити недопущення нових порушень.

"Марк Цукерберг повинен буде особисто підтвердити, що його компанія виконує вимоги щодо конфіденційності даних. У разі неправдивої звітності щодо цієї справи до Цукерберга може бути застосована адміністративна чи навіть кримінальна відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що у Facebook поки не коментують ситуацію.

За попередньою інформацією, компанія раніше цього року повідомляла, що очікує великий штраф і відклала на його сплату три мільярди доларів.

Нагадаємо, більшість зовнішніх акціонерів Facebook проголосували за призначення незалежного директора компанії замість Цукерберга. Голосування відбулось під час акціонерних зборів компанії минулого місяця. Головна причина критики засновника соцмережі з боку зовнішніх акціонерів - недостатньо потужна, на їх думку, політика компанії щодо захисту приватних даних користувачів.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно Цукерберг презентував новий дизайн та функціонал соціальної мережі Facebook. Як він розповів, новий дизайн соцмережі буде "простіший та швидший". Зокрема, користувачу стане "простіше шукати те, що йому потрібно та діставатися до тих функцій, які найчастіше використовуються".