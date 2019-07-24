В ДБР розповіли подробиці візиту Порошенка

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Порошенко попросив провести допит 24 липня у зв'язку з його довгостроковим відпусткою

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов у відомство з проханням допитати його сьогодні, а не 25 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави відомства.

За словами Труби, Порошенко звернувся з таким проханням у зв'язку з довгостроковим відпусткою.

"До мене несподівано прийшов Петро Порошенко - цей факт вже відомий ЗМІ. Екс-президент звернувся з проханням у зв'язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим", - заявив глава ДБР.

Також він зазначив, що поважає час свідчення геродота і сподівається, що Петро Порошенко завтра прибуде в Держбюро на допит.

"Я поважаю час свідків: ми з розумінням поставилися до завантаженості екс-президента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так само з повагою він поставиться до роботи наших слідчих і прийде завтра на допит", - зазначив Труба.

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, п'ятий президент України Петро Порошенко прибув в Державне бюро розслідувань. Причину візиту Порошенка у відомство не називали.

Пізніше в прес-службі Порошенко заявили, що ДБР не викликало Петра Порошенка на допит на 25 липня. А також підтвердили, що жодних виробництв щодо Петра Порошенка не існує і ніяких слідчих дій на 25 липня, не заплановано.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Держбюро розслідувань викликали п'ятого президента Петра Порошенка на допит 17 липня, однак він не прийшов.

Крім того, заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов подавав в ГБР заяви про відкриття кримінальних справ з приводу дій Порошенка. Труба раніше говорив, що заяви Портнова стосуються економічних злочинів" Порошенко та введення воєнного стану.