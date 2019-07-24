Москалькова не підтвердила слова Денисової про звільнення українських моряків

Фото: Тетяна Москалькова (kremlin.ru)

За її словами, Денисова звернулася до ФСБ з проханням замінити українським морякам запобіжний захід

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова не підтвердила слова омбудсмена України Людмили Денисової про досягнення домовленості про звільнення військовополонених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до ФСБ з проханням замінити українським морякам запобіжний захід.

"Людмила Денисова звернулася через МЗС у ФСБ з проханням замінити запобіжний захід українським морякам у вигляді позбавлення волі на запобіжний захід у вигляді поруки і запропонувала себе поручителем. Ні про які рішення з цього питання мені не відомо", - заявила Москалькова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 24 липня, український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що домовленість про повернення Україні 24 українських моряків вже досягнута. Також вона зазначила, що зараз оформляються останні документи і незабаром моряки повернутися на батьківщину.

Пізніше Денисова уточнила, що підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ Російської Федерації Михайла Шишова про прийняття рішення про обрання її особистого зобов'язання в якості запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають у Лефортовському СІЗО.

Раніше Людмила Денисова заявляла, що в кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов'язання або поручителя. І вона, як уповноважена Верховної ради з прав людини запропонувала своє таке зобов'язання про забезпечення участі українських військовополонених в досудовому розгляді.

Відзначимо, в травні 2019 Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.