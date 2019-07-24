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У Кабміні назвали ціну на газ для населення на час опалювального сезону

Новини » Енергетика    24.07.2019 - 13:16
У Кабміні назвали ціну на газ для населення на час опалювального сезону
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

В уряді зазначили, що ціна газу під час опалювального сезону не може бути вищою від серпневих показників

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що ціна на газ для населення під час опалювального періоду 2019-2020 не має перевищувати вартість палива, встановлену на серпень. Про це він сказав у ході сьогоднішнього засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

У Кабміні назвали ціну на газ для населення на час опалювального сезону

Він підкреслив, що з травня вартість газу зменшилася уже на 25%.

"Щодо ціни на газ. З травня вартість палива знизилися вже на 25%. І прогноз на серпень - подальше зниження. Серпнева ціна має бути базовою для наступного опалювального сезону. Зараз триває закупівля газу за сприятливою вартістю", - сказав глава уряду.

Прем’єр уточнив, що йдеться про ціну у 4640 гривень без ПДВ за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо, в липні НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів по ПСО на 648 грн або на 11,7%.

Як писало РБК-Україна раніше, в Кабміні повідомляли, що НАК "Нафтогаз України" за дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана зобов'язана в липні знизити ціну природного газу для населення до 4905 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування і розподілу).

Так, у червні "Нафтогаз" після прийняття постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів по ПСО на червень на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.

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