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Підсумки дня: 22 січня

Новини » Інше    22.01.2019 - 18:54

Підсумки дня: 22 січня

  • Кількість загиблих у результаті пожежі в Керченській протоці 21 січня зросла до 20. Прес-секретар федерального агентства морського і річкового транспорту Росії Олексій Кравченко заявив, що було врятовано 12 осіб і виявлено 10 тіл. Решта 10 осіб пропали без вісті і, швидше за все, загинули, сказав він.

 

  •  Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство у справі розстрілу людей під час Революції гідності закінчило всі дії та збір документів для оголошення про підозру тим, хто віддав наказ стріляти. 

 

 

  • Вибори 2019: ЦВК зареєструвала 13-го кандидата у президенти. Ним став депутат Верховної ради України, член політичної партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко. 

 

  • Лайнер, що летів до Москви, намагалися викрасти. Один з пасажирів літака, що виконував рейс з російського Сургута до Москви, вимагав змінити напрям польоту і направити лайнер в Афганістан. 

 

  •  Синоптики оголосили штормове попередження в Україні 23-24 січня.  Повідомляється, що 23 січня у Вінницькій, вдень і у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях, вночі 24 січня в Сумській, Харківській та Луганській областях сильний сніг.

 

 

  • "Кривавий" місяць, яким в ніч з 20 на 21 січня милувалися жителі Північної півкулі, - не тільки красиве явище, але і в певній мірі. Астрологи попереджають, що українців може очікувати нестабільність в емоціях і почуттях.

 

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