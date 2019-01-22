Порошенко вручив Філарету Зірку Героя України

Фото: Порошенко і Філарет (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко заявив, що він залишається духовним лідером української церкви

Президент України Петро Порошенко вручив патріарху Філарету Зірку Героя України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter глави держави.

Церемонія вручення відбулася на урочистому прийомі з нагоди Дня Соборності України.

"Святійший Патріарх Філарет залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Тому прийняв рішення присвоїти йому звання Героя України. Ця нагорода цілком заслужена. Він все життя самовіддано служив церкві і українському народові", - сказав президент.

Нагадаємо, 8 січня Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України". Тоді глава держави, зокрема, відзначив внесок патріарха в боротьбу за українську помісну церкву.

"Він був, є і залишається духовним лідером української церкви, духовним лідером українського народу. Ось чому прийняв рішення присвоїти йому звання "Герой України", - написав президент.

Раніше патріарх Філарет пояснив, чому він зняв свою кандидатуру під час обрання митрополита на Об'єднавчому соборі 15 грудня. Він зазначив, що це було не дуже складно, оскільки його мета - створити єдину в Україні православну церкву.