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Лайнер, який летів до Москви, намагалися розвернути в Афганістан

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 13:40
Лайнер, який летів до Москви, намагалися розвернути в Афганістан
Ілюстративне фото (facebook com aeroflot)

Відзначається, що викрадач може бути психічно нездоровий

Літак "Аерофлоту", який виконував рейс з російського Сургута до Москви, розвернувся в повітрі - один з пасажирів літака зажадав змінити напрям польоту і направити лайнер в Афганістан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як наголошується, озброєний чоловік зажадав повернути літак, що виконував рейс із Сургута до Москви, в Афганістан. За даними ЗМІ, викрадачем виявився якийсь Павло Ш.

Також зазначається, що викрадач може бути психічно нездоровий.

За даними табло аеропорту в Сургуті, в 15:00 за місцевим часом звідти вилетів до Москви літак компанії "Аерофлот" (рейс SU1515).

Судячи за даними сервісу FlightRadar, він розвернувся в повітрі і пізніше приземлився в Ханта-Мансійську.

В аеропорту Ханти-Мансійська повідомили, що ситуація там спокійна, евакуація перед посадкою літака, на борту якого сталася надзвичайна подія, не проводилася.

Співробітників аеропорту попросили піти з диспетчерської, яка контролює польоти. Там зараз проходить оперативна нарада силовиків. У тому числі - переговори з загарбником. Інформації про затримання пасажира поки немає.

Нагадаємо, в Полтавській області невідомі викрали літак Ан-2 з ангара, в якому той зберігався.

Також РБК-Україна писало, що в Індонезії пропав літак з дев'ятьма людьми на борту.

Місцева влада відправила рятувальників на можливе місце аварії, про який повідомили місцеві жителі одного з сіл. За їх словами, вони чули гучні звуки і вибухи.

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