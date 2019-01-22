Оскар 2019: оголошено повний список номінантів – і він вас здивує

Оскар 2019

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів премії Оскар 2019

Всі номінації на 91-ю премію Академії - Оскар 2019, яка відбудеться 24 лютого в театрі Dolby в Голлівуді.

Кращий фільм:

"Зелена книга"

"Рома"

"Зірка народилася"

"Фаворитка"

Фільм Зелена книг - трейлер

"Чорний клановець"

"Богемська рапсодія"

"Чорна Пантера"

"Влада"

Кращий актор

Актор Рамі Малек (фото: instagram.com/ramimalek)

Рамі Малек — "Богемська рапсодія"

Крістіан Бейл — "Влада"

Вігго Мортенсен — "Зелена книга"

Бредлі Купер — "Зірка народилася"

Віллем Дефо — "Ван Гог. На порозі вічності"

Найкраща акторка

Гленн Клоуз — "Дружина"

Леді Гага — "Зірка народилася"

Олівія Колман — "Фаворитка"

Мелісса Маккарті — "Зможете ви мене пробачити?"

Яліца Апарисио — "Рома"

Кращий режисер

Альфонсо Куарон — "Рома"

Адам МакКей — "Влада"

Спайк Лі — "Чорний клановець"

Павло Павликівський — "Холодна війна"

Йоргос Лантимос — "Фаворитка"

Найкраща актриса другого плану

Емма Стоун — "Фаворитка"

Рейчел Вайс — "Фаворитка"

Емі Адамс — "Влада"

Реджина Кінг — "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"

Марина Де Тавіра — "Рома"

Кращий актор другого плану

Махершала Алі – "Зелена книга"

Річард Е Грант – "Зможете ви мене пробачити?"

Сем Елліотт – "Зірка народилася"

Адам Драйвер – "Чорний клановець"

Сем Рокуелл – "Влада"

Кращий композитор

"Якщо Біл-стріт могла б заговорити"

"Мері Поппінс повертається"

"Острів собак"

"Чорна пантера"

"Чорний клановець"

Кращий фільм іноземною мовою

"Рома" (Мексика), режисер Альфонсо Куарон

"Холодна війна" (Польща), режисер Павло Павликівський

"Магазинні злодюжки" (Японія), режисер Хірокадзу Кореда

"Капернаум" (Ліван), режисер Надін Лабакі

"Робота без авторства" (Німеччина), режисер Флоріан Хенкель фон Доннерсмарк

Кращий дизайн костюмів

"Балада бастера Скрагсса"

"Чорна Пантера"

"Фаворитка"

"Мері Поппінс повертається"

"Дві королеви"

Краще зведення звуку (sound mixing)

"Рома"

"Богемська рапсодія"

"Людина на Місяці"

"Зірка народилася"

"Чорна пантера"

Кращий монтаж звуку (sound editing)

"Людина на Місяці"

"Тихе місце"

"Богемська рапсодія"

"Чорна Пантера"

"Рома"

Кращий короткометражний анімаційний фільм

"Бао"

"Вихідні"

"Один маленький крок"

"Пізній полудень"

"Поведінка тварин"

Кращий короткометражний документальний фільм

"Точка Кінець пропозиції"

"Кінець гри"

"Ніч в саду"

Life Boat

Black Sheep

Кращий монтаж

"Зелена книга"

"Богемська рапсодія"

"Чорний клановець"

"Фаворитка"

"Влада"

Кращий документальний фільм

"RBG"

Minding the Gap

"Вільний підйом поодинці"

Of Fathers and Sons

"Округ Хейл вранці і ввечері"

Кращий художник-постановник

"Фаворитка"

"Людина на Місяці"

"Рома"

"Чорна пантера"

"Мері Поппінс повертається"

Кращий оператор

"Рома"

"Фаворитка"

"Зірка народилася"

"Робота без авторства"

"Холодна війна"

Кращі візуальні ефекти

"Людина на Місяці"

"Месники: Війна нескінченності"

"Хан Соло: Зоряні війниІсторії"

"Першому гравцеві приготуватися"

"Крістофер Робін"

Кращий грим і зачіски

"Влада"

"Богемська рапсодія"

"На кордоні світів"

Кращий анімаційний фільм

"Суперсімейка 2"

"Людина-павук: Через всесвіти"

"Ральф проти інтернету"

"Острів собак"

"Мірай з майбутнього"

Краща пісня

"Shallow" — "Зірка народилася"

"All the Stars" — "Чорна Пантера"

"Girl In The Movies" — "Пампушка"

"i'll Fight" — "RBG"

"The Place Where Lost Things Go" — "Мері Поппінс повертається"

Кращий адаптований сценарій

"Бастер Скраггс"

"Якщо Біл-стріт могла б заговорити"

"Зірка народилася"

"чи Зможете ви мене пробачити?"

"Чорний клановець"

Кращий оригінальний сценарій

"Зелена книга"

"Фаворитка"

"Рома"

"Влада"

"Щоденник пастиря"

91-я церемонія вручення премій Американської кіноакадемії відбудеться в ніч з 24 на 25 лютого

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Зазначимо, раніше були оголошені номінанти на премію BAFTA 2019.

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