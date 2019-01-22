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Оскар 2019: оголошено повний список номінантів – і він вас здивує

Lite » Кіно та ТБ 22.01.2019 - 16:35
Оскар 2019: оголошено повний список номінантів – і він вас здивує
Оскар 2019

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів премії Оскар 2019

Всі номінації на 91-ю премію Академії - Оскар 2019, яка відбудеться 24 лютого в театрі Dolby в Голлівуді.

Кращий фільм:

  • "Зелена книга"
  • "Рома"
  • "Зірка народилася"
  • "Фаворитка"

Фільм Зелена книг - трейлер

  • "Чорний клановець"
  • "Богемська рапсодія"
  • "Чорна Пантера"
  • "Влада"

Кращий актор

Актор Рамі Мальок

Актор Рамі Малек (фото: instagram.com/ramimalek)

  • Рамі Малек — "Богемська рапсодія"
  • Крістіан Бейл — "Влада"
  • Вігго Мортенсен — "Зелена книга"
  • Бредлі Купер — "Зірка народилася"
  • Віллем Дефо — "Ван Гог. На порозі вічності"

Найкраща акторка

  • Гленн Клоуз — "Дружина"
  • Леді Гага — "Зірка народилася"
  • Олівія Колман — "Фаворитка"
  • Мелісса Маккарті — "Зможете ви мене пробачити?"
  • Яліца Апарисио — "Рома"

Кращий режисер

  • Альфонсо Куарон — "Рома"
  • Адам МакКей — "Влада"
  • Спайк Лі — "Чорний клановець"
  • Павло Павликівський — "Холодна війна"
  • Йоргос Лантимос — "Фаворитка"

Найкраща актриса другого плану

  • Емма Стоун — "Фаворитка"
  • Рейчел Вайс — "Фаворитка"
  • Емі Адамс — "Влада"
  • Реджина Кінг — "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"
  • Марина Де Тавіра — "Рома"

Кращий актор другого плану

  • Махершала Алі – "Зелена книга"
  • Річард Е Грант – "Зможете ви мене пробачити?"
  • Сем Елліотт – "Зірка народилася"
  • Адам Драйвер – "Чорний клановець"
  • Сем Рокуелл – "Влада"

Кращий композитор

  • "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"
  • "Мері Поппінс повертається"
  • "Острів собак"
  • "Чорна пантера"
  • "Чорний клановець"

Кращий фільм іноземною мовою

  • "Рома" (Мексика), режисер Альфонсо Куарон
  • "Холодна війна" (Польща), режисер Павло Павликівський
  • "Магазинні злодюжки" (Японія), режисер Хірокадзу Кореда
  • "Капернаум" (Ліван), режисер Надін Лабакі
  • "Робота без авторства" (Німеччина), режисер Флоріан Хенкель фон Доннерсмарк

Кращий дизайн костюмів

  • "Балада бастера Скрагсса"
  • "Чорна Пантера"
  • "Фаворитка"
  • "Мері Поппінс повертається"
  • "Дві королеви"

Краще зведення звуку (sound mixing)

  • "Рома"
  • "Богемська рапсодія"
  • "Людина на Місяці"
  • "Зірка народилася"
  • "Чорна пантера"

Кращий монтаж звуку (sound editing)

  • "Людина на Місяці"
  • "Тихе місце"
  • "Богемська рапсодія"
  • "Чорна Пантера"
  • "Рома"

Кращий короткометражний анімаційний фільм

  • "Бао"
  • "Вихідні"
  • "Один маленький крок"
  • "Пізній полудень"
  • "Поведінка тварин"

Кращий короткометражний документальний фільм

  • "Точка Кінець пропозиції"
  • "Кінець гри"
  • "Ніч в саду"
  • Life Boat
  • Black Sheep

Кращий монтаж

  • "Зелена книга"
  • "Богемська рапсодія"
  • "Чорний клановець"
  • "Фаворитка"
  • "Влада"

Кращий документальний фільм

  • "RBG"
  • Minding the Gap
  • "Вільний підйом поодинці"
  • Of Fathers and Sons
  • "Округ Хейл вранці і ввечері"

Кращий художник-постановник

  • "Фаворитка"
  • "Людина на Місяці"
  • "Рома"
  • "Чорна пантера"
  • "Мері Поппінс повертається"

Кращий оператор

  • "Рома"
  • "Фаворитка"
  • "Зірка народилася"
  • "Робота без авторства"
  • "Холодна війна"

Кращі візуальні ефекти

  • "Людина на Місяці"
  • "Месники: Війна нескінченності"
  • "Хан Соло: Зоряні війниІсторії"
  • "Першому гравцеві приготуватися"
  • "Крістофер Робін"

Кращий грим і зачіски

  • "Влада"
  • "Богемська рапсодія"
  • "На кордоні світів"
  • Кращий анімаційний фільм
  • "Суперсімейка 2"
  • "Людина-павук: Через всесвіти"
  • "Ральф проти інтернету"
  • "Острів собак"
  • "Мірай з майбутнього"

Краща пісня

  • "Shallow" — "Зірка народилася"
  • "All the Stars" — "Чорна Пантера"
  • "Girl In The Movies" — "Пампушка"
  • "i'll Fight" — "RBG"
  • "The Place Where Lost Things Go" — "Мері Поппінс повертається"

Кращий адаптований сценарій

  • "Бастер Скраггс"
  • "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"
  • "Зірка народилася"
  • "чи Зможете ви мене пробачити?"
  • "Чорний клановець"

Кращий оригінальний сценарій

  • "Зелена книга"
  • "Фаворитка"
  • "Рома"
  • "Влада"
  • "Щоденник пастиря"

91-я церемонія вручення премій Американської кіноакадемії відбудеться в ніч з 24 на 25 лютого

Читайте також: Critics' Choice Awards 2019: названі лауреати престижної кінопремії.

Зазначимо, раніше були оголошені номінанти на премію BAFTA 2019.

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