Оскар 2019: оголошено повний список номінантів – і він вас здивує

Оскар 2019
У Лос-Анджелесі оголосили номінантів премії Оскар 2019
Всі номінації на 91-ю премію Академії - Оскар 2019, яка відбудеться 24 лютого в театрі Dolby в Голлівуді.
Кращий фільм:
- "Зелена книга"
- "Рома"
- "Зірка народилася"
- "Фаворитка"
Фільм Зелена книг - трейлер
- "Чорний клановець"
- "Богемська рапсодія"
- "Чорна Пантера"
- "Влада"
Кращий актор
Актор Рамі Малек (фото: instagram.com/ramimalek)
- Рамі Малек — "Богемська рапсодія"
- Крістіан Бейл — "Влада"
- Вігго Мортенсен — "Зелена книга"
- Бредлі Купер — "Зірка народилася"
- Віллем Дефо — "Ван Гог. На порозі вічності"
Найкраща акторка
- Гленн Клоуз — "Дружина"
- Леді Гага — "Зірка народилася"
- Олівія Колман — "Фаворитка"
- Мелісса Маккарті — "Зможете ви мене пробачити?"
- Яліца Апарисио — "Рома"
Кращий режисер
- Альфонсо Куарон — "Рома"
- Адам МакКей — "Влада"
- Спайк Лі — "Чорний клановець"
- Павло Павликівський — "Холодна війна"
- Йоргос Лантимос — "Фаворитка"
Найкраща актриса другого плану
- Емма Стоун — "Фаворитка"
- Рейчел Вайс — "Фаворитка"
- Емі Адамс — "Влада"
- Реджина Кінг — "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"
- Марина Де Тавіра — "Рома"
Кращий актор другого плану
- Махершала Алі – "Зелена книга"
- Річард Е Грант – "Зможете ви мене пробачити?"
- Сем Елліотт – "Зірка народилася"
- Адам Драйвер – "Чорний клановець"
- Сем Рокуелл – "Влада"
Кращий композитор
- "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"
- "Мері Поппінс повертається"
- "Острів собак"
- "Чорна пантера"
- "Чорний клановець"
Кращий фільм іноземною мовою
- "Рома" (Мексика), режисер Альфонсо Куарон
- "Холодна війна" (Польща), режисер Павло Павликівський
- "Магазинні злодюжки" (Японія), режисер Хірокадзу Кореда
- "Капернаум" (Ліван), режисер Надін Лабакі
- "Робота без авторства" (Німеччина), режисер Флоріан Хенкель фон Доннерсмарк
Кращий дизайн костюмів
- "Балада бастера Скрагсса"
- "Чорна Пантера"
- "Фаворитка"
- "Мері Поппінс повертається"
- "Дві королеви"
Краще зведення звуку (sound mixing)
- "Рома"
- "Богемська рапсодія"
- "Людина на Місяці"
- "Зірка народилася"
- "Чорна пантера"
Кращий монтаж звуку (sound editing)
- "Людина на Місяці"
- "Тихе місце"
- "Богемська рапсодія"
- "Чорна Пантера"
- "Рома"
Кращий короткометражний анімаційний фільм
- "Бао"
- "Вихідні"
- "Один маленький крок"
- "Пізній полудень"
- "Поведінка тварин"
Кращий короткометражний документальний фільм
- "Точка Кінець пропозиції"
- "Кінець гри"
- "Ніч в саду"
- Life Boat
- Black Sheep
Кращий монтаж
- "Зелена книга"
- "Богемська рапсодія"
- "Чорний клановець"
- "Фаворитка"
- "Влада"
Кращий документальний фільм
- "RBG"
- Minding the Gap
- "Вільний підйом поодинці"
- Of Fathers and Sons
- "Округ Хейл вранці і ввечері"
Кращий художник-постановник
- "Фаворитка"
- "Людина на Місяці"
- "Рома"
- "Чорна пантера"
- "Мері Поппінс повертається"
Кращий оператор
- "Рома"
- "Фаворитка"
- "Зірка народилася"
- "Робота без авторства"
- "Холодна війна"
Кращі візуальні ефекти
- "Людина на Місяці"
- "Месники: Війна нескінченності"
- "Хан Соло: Зоряні війниІсторії"
- "Першому гравцеві приготуватися"
- "Крістофер Робін"
Кращий грим і зачіски
- "Влада"
- "Богемська рапсодія"
- "На кордоні світів"
- Кращий анімаційний фільм
- "Суперсімейка 2"
- "Людина-павук: Через всесвіти"
- "Ральф проти інтернету"
- "Острів собак"
- "Мірай з майбутнього"
Краща пісня
- "Shallow" — "Зірка народилася"
- "All the Stars" — "Чорна Пантера"
- "Girl In The Movies" — "Пампушка"
- "i'll Fight" — "RBG"
- "The Place Where Lost Things Go" — "Мері Поппінс повертається"
Кращий адаптований сценарій
- "Бастер Скраггс"
- "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"
- "Зірка народилася"
- "чи Зможете ви мене пробачити?"
- "Чорний клановець"
Кращий оригінальний сценарій
- "Зелена книга"
- "Фаворитка"
- "Рома"
- "Влада"
- "Щоденник пастиря"
91-я церемонія вручення премій Американської кіноакадемії відбудеться в ніч з 24 на 25 лютого
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Зазначимо, раніше були оголошені номінанти на премію BAFTA 2019.
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