У Росії розбився військовий літак

Фото: бомбардувальник Ту-22М3 (wikipedia.org)

За попередніми даними, з чотирьох членів екіпажу вижили двоє

В Мурманській області Російської Федерації при посадці розбився бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався близько 12:40 за київським часом при посадці літака на військовому аеродромі в Оленегорську. За словами джерел в силових структурах, з екіпажу, за попередніми даними, вижили командир і штурман. Всього екіпаж складається з чотирьох осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії намагалися викрасти літак, який летів із Сургута до Москви. Зокрема, озброєний чоловік вимагав розвернути літак в Афганістан. За даними ЗМІ, викрадачем виявився якийсь Павло Ш. Також зазначається, що викрадач може бути психічно не здоровий.

У результаті літак розвернувся в повітрі і приземлився в Ханти-Мансійську. В аеропорту повідомили, що ситуація спокійна, евакуація перед посадкою літака, на борту якого сталася НП, не проводилася.

Відзначимо, раніше в Росії у зіткненні винищувачів Су-34 загинули двоє пілотів. Крім того, живим знайшли одного з штурманів, його доставили на аеродром Східного військового округу. Невідомою залишалася доля ще одного пілота.