В Україні оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується приріст снігового покриву 10-15 см

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні 23-24 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Повідомляється, що 23 січня у Вінницькій, вдень і у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях, вночі 24 січня в Сумській, Харківській та Луганській областях сильний сніг. Очікується приріст снігового покриву 10-15 см, місцями до 20 см.

У південних, Дніпропетровській та Донецькій областях мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу. В Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, в Києві завтра, 23 січня, очікується значний сніг, приріст снігового покриву 10-15 см, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. Як зазначається, явища відповідають жовтому рівню небезпеки.

Раніше синоптики попередили про ожеледицю на дорогах столиці 22 січня.

Як писав Styler, 22 січня в Україні знову посиляться морози. За словами народного синоптика Наталки Діденко, 23 січня погода зміниться. В Україну прийдуть снігопади і хуртовини, на півдні значно потеплішає, тому там можливі опади у вигляді снігу і дощу.