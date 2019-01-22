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Вибори 2019: ЦВК зареєструвала 13-го кандидата у президенти

Новини » Вибори 2019    22.01.2019 - 17:10
Вибори 2019: ЦВК зареєструвала 13-го кандидата у президенти
Фото: Юрій Бойко (УНІАН)

При цьому ЦВК відмовила у реєстрації кандидатами двом особам

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти депутата Верховної ради України, члена політичної партії "Опозиційний блок" Юрія Бойка. Відповідне рішення ухвалили члени комісії на черговому засіданні 22 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, Бойка зареєстрували самовисуванцем.

"ЦВК постановляє зареєструвати кандидата на пост президента України на чергових виборах 31 березня 2019 року. Бойко Юрій Анатолійович, народний депутат України, член політичної партії "Опозиційний блок", самовисуванець. Видати Бойку посвідчення кандидата", - повідомив член ЦВК Євген Радченко.

Окрім того, члени комісії проголосували відмовити у реєстрації кандидатами Юрію Боярському та Петру Рекалу. 

У ЦВК зазначили, що причиною відмов стало подання документів поштою та невнесення грошової застави.

Нагадаємо, ЦВК 21 січня зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України: нардепа Олександра Шевченка і екс-главу Державної фіскальної служби Романа Насірова.

РБК-Україна також писало, що документи про реєстрацію кандидатами на виборах президента України 31 березня 2019 року подали до Центральної виборчої комісії 22 людини.

Додамо також, Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у президенти самовисуванцю Володимиру Василенку, оскільки він не вніс грошову заставу.

Вибори-2019: документи до ЦВК подали 22 особи ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом ще одному самовисуванцю
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