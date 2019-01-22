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Кількість загиблих у пожежі на суднах в Керченській протоці зросла до 20

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 15:54
Кількість загиблих у пожежі на суднах в Керченській протоці зросла до 20
Фото: пожежа на танкері (kerch fm 2)

У РФ заявили, що 10 людей, які пропали без вісті, швидше за все, загинули

В результаті пожежі на двох суднах в Керченській протоці 21 січні ймовірно, загинули 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Видання пише, що прес-секретар федерального агентства морського і річкового транспорту Росії Олексій Кравченко заявив, що було врятовано 12 осіб і виявлено 10 тіл. Решта 10 осіб пропали без вісті і, швидше за все, загинули, сказав він.

"Немає надії знайти їх живими. Це вже не рятувальна операція", - сказав Кравченко.

Він додав, що троє без рятувальних жилетів пішли під воду "на очах у рятувальників".

Зазначимо, танкери Venice і Maestro, які загорілися в Керченській протоці, згадуються у списку санкцій Міністерства фінансів США.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 14 загиблих через вибух і пожежу на суднах в Керченській протоці.

В РФ також назвали можливу причину вибуху на судні. Як повідомляється, моряки могли порушити техніку безпеки при передачі палива на інше судно, в результаті чого стався вибух. Після цього, ймовірно, вогонь перекинувся на інше судно.

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