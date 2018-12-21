Волкер: Україна ще не готова до членства в НАТО

Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Волкер вважає, що Альянс не готовий досягти консенсусу щодо прийняття України в свій склад

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Україна ще не готова до членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "День".

За словами Волкера, НАТО не готове досягти консенсусу щодо прийняття до свого складу України.

"Ми дивимося на європейський контекст через НАТО. Ми маємо зобов'язання перед нашими союзниками Альянсу про колективну безпеку. І це зобов'язання є чітким як з точки зору країн НАТО, так і країн, як ваша, яка не є членом НАТО. Ми підтримуємо майбутнє членство України в Альянсі і тримаємо двері відкритими. І ми це зробили на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, України і Грузії. Україна ще не готова до членства. НАТО також не готове досягти консенсусу щодо прийняття у свій склад України. І ми хотіли б побачити рух у цьому напрямку, пошук досягнення двосторонніх домовленостей", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Верховна рада в лютому повинна прийняти зміни в Конституцію в частині закріплення курсу на вступ до НАТО і ЄС.

Зазначимо, що спільно заяві комісії стратегічного партнерства Україна-США говорилося, що Сполучені Штати Америки розраховують на вступ України в НАТО. На засіданні комісії стратегічного партнерства Україна підтвердила, що членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом.