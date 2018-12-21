ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Волкер: Україна ще не готова до членства в НАТО

Новини » Політика    21.12.2018 - 15:13
Волкер: Україна ще не готова до членства в НАТО
Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Волкер вважає, що Альянс не готовий досягти консенсусу щодо прийняття України в свій склад

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Україна ще не готова до членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "День".

За словами Волкера, НАТО не готове досягти консенсусу щодо прийняття до свого складу України.

"Ми дивимося на європейський контекст через НАТО. Ми маємо зобов'язання перед нашими союзниками Альянсу про колективну безпеку. І це зобов'язання є чітким як з точки зору країн НАТО, так і країн, як ваша, яка не є членом НАТО. Ми підтримуємо майбутнє членство України в Альянсі і тримаємо двері відкритими. І ми це зробили на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, України і Грузії. Україна ще не готова до членства. НАТО також не готове досягти консенсусу щодо прийняття у свій склад України. І ми хотіли б побачити рух у цьому напрямку, пошук досягнення двосторонніх домовленостей", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Верховна рада в лютому повинна прийняти зміни в Конституцію в частині закріплення курсу на вступ до НАТО і ЄС.

Зазначимо, що спільно заяві комісії стратегічного партнерства Україна-США говорилося, що Сполучені Штати Америки розраховують на вступ України в НАТО. На засіданні комісії стратегічного партнерства Україна підтвердила, що членство в НАТО залишається стратегічним пріоритетом.

"Укроборонпром" в 2019 році переходить на стандарти НАТО Волкер на зустрічі з Порошенком допустив санкції проти РФ за агресію на морі
Новини України НАТОКурт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся