Порошенко: РФ розміщує танки на відстані 18 км від українського кордону

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

За три місяці чисельність танків зросла з 92 до 250 машин

Згідно з даними космічної розвідки Росія розміщує танки на відстані 18 км від українського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Петра Порошенка в Twitter.

За даними космічної розвідки, тільки на одному з напрямів чисельність танків з середини вересня зросла з 92 до 250 машин.

За словами президента, українська "лінія оборони максимально укріплена, а воїни в будь-який момент готові дати відповідь на провокаційні дії агресора".

Нагадаємо, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, біля українського кордону розташовані готові до наступу російські підрозділи.

Додамо, що спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер раніше заявляв, що Російська Федерація відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною. Таким чином, Волкер підтвердив заяви української влади про те, що Росія відновила нарощування військових сил на кордоні з Україною.

За даними Головного управління розвідки, Російська Федерація розгорнула додаткові розвідувальні засоби вздовж усього кордону з Україною. Зокрема, командування Збройних сил Росії нарощує ведення розвідки вздовж всієї російсько-українського кордону шляхом розгортання додаткових сил і засобів.