Порошенко назвав кількість військ РФ уздовж кордонів України і на окупованих територіях

Наземні угруповання військ РФ налічують 28 батальйонних тактичних груп
Президент України Петро Порошенко заявив, що наземні угруповання військ Росії вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму налічують 28 батальйонних тактичних груп. Про це він заявив в ході робочого візиту в Донецьку область, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.
За його словами, в цілому наземні угруповання військ Росії уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях і Криму складають нині понад 28 батальйонних тактичних груп. Також на цій території зафіксовано танків - понад 1,1 тис., бойових броньованих машин - більше 2,6 тис., 1,2 тис. артилерійських систем і 442 комплекси систем залпового вогню, шість оперативно-тактичних ракетних комплексів.
"З кінця серпня Росія посилила свої угруповання вздовж усього кордону з Україною - від Білорусі до Криму і узбережжя Азовського і Чорного морів і Придністров'я. Зростає кількість російських військ, танків, броньованих машин, систем залпового вогню, з'явилися оперативно-тактичні ракетні комплекси ", - сказав він.
Глава держави підкреслив, що "було б злочинною бездіяльністю, якщо б я як президент як верховний головнокомандувач, керівництво Збройних сил України, керівництво операції Об'єднаних сил діяло б безвідповідально і не вживало заходів для того, щоб захистити кожен клаптик української землі".
Він додав, що Україна повинна мати "зброю, підготовку, належний рівень готовності для того, щоб зустріти ворога".
Нагадаємо, згідно з даними космічної розвідки Росія розміщує танки на відстані 18 км від українського кордону.