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РФ посилює військову присутність в Азовському морі, - Reuters

Новини » Суспільство    21.12.2018 - 12:10
РФ посилює військову присутність в Азовському морі, - Reuters
Ілюстративне фото (mil.ru)

Ракетний фрегат з вертольотом на борту рухається в напрямку Азовського моря

Росія посилює військову присутність в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство пише, що російський ракетний фрегат з вертольотом на борту рухається в напрямку Азовського моря.

Фрегат рухається в 1,5 морської милі від берега в районі Феодосії в окупованому Криму.

РФ посилює військову присутність в Азовському морі, - Reuters

Нагадаємо, згідно з даними космічної розвідки Росія розміщує танки на відстані 18 км від українського кордону.

Наземні угруповання військ Росії уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях і Криму складають нині понад 28 батальйонних тактичних груп. Також на цій території зафіксовано танків - понад 1,1 тис., бойових броньованих машин - більше 2,6 тис., 1,2 артилерійських систем і 442 комплексу систем залпового вогню, шість оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Крім того, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, біля українського кордону розташовані готові до наступу російські підрозділи.

За даними Головного управління розвідки, Російська Федерація розгорнула додаткові розвідувальні засоби вздовж усього кордону з Україною. Зокрема, командування Збройних сил Росії нарощує ведення розвідки вздовж всієї російсько-українського кордону шляхом розгортання додаткових сил і засобів.

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