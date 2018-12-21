У центрі Відня в результаті стрілянини загинула людина

Також в результаті стрілянини була поранена одна людина

У п'ятницю, 21 грудня, в центрі Відня в ресторані сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kronen Zeitung.

Також в результаті стрілянини була поранена одна людина. Поліція оточила територію навколо ресторану.

Нагадаємо, 20 грудня в Нідерландах в колежді Роттердама сталася стрілянина, в результаті якої загинула 16-річна дівчина. На дівчину напали на парковці для велосипедів у Роттердамському коледжі дизайну незабаром після того, як її уроки закінчилися. В результаті нападу Хумейра Оз загинула.

Також у Лондоні в середу, 19 грудня, озброєний мачете чоловік напав на людей в медичному центрі на сході міста, в результаті нападу постраждали троє людей.

Раніше повідомлялося, що дві людини були поміщені під варту після стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі у справі про участь в незаконній передачі зброї Шерифу Шекатту, який відкрив 11 грудня вогонь.

Як повідомляло РБК-Україна, прокурор Парижа Ремі Хейц зазначив, що підозрюваний декілька разів відбував покарання у в'язниці, де піддався радикалізації, він перебував у списку осіб, що представляють загрозу безпеці Франції.