Нардепи відмовилися зняти недоторканність з Березкіна

Фото: Станіслав Березкін (УНІАН)

У Раді не підтримали подання ГПУ щодо Березкіна

Верховна рада України 20 листопада відмовилася зняти депутатську недоторканність з нардепа Станіслава Березкіна. Відзначимо, парламентаря підозрюють у причетності до розкрадання коштів державного "Ощадбанку", передає кореспондент РБК-Україна.

За зняття проголосували лише 160 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

"Ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Станіслава Березкіна... Таким чином повідомляю генерального прокурора України, що подання генпрокурора не було підтримано в залі ВР", - поінформував голова парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, глава регламентного комітету Верховної ради Павло Пинзеник заявив, що подання Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт Березкіна є законними, але необгрунтованими.

Як писало РБК-Україна раніше, генпрокурор Юрій Луценко вніс у Раду подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Березкіна, яке було ініційовано керівником САП Назаром Холодницьким.

За словами Луценка, слідством вбачаються ознаки кримінального злочину, вчиненого народним депутатом Березкіним за статтями 191 КК, тобто "розкрадання", ст. 209 КК, тобто "відмивання" і ст. 364 КК - "зловживання службовим положенням", ст. 366, тобто "підробка документів". "Така версія слідства", - підкреслив глава ГПУ.

Варто також відзначити, регламентний комітет ВР вважає, що в поданні Генпрокуратури відсутні достатні докази, які підтверджують вчинення народним депутатом особливо тяжких корупційних злочинів, за які законом передбачено позбавлення волі на строк до 15 років.