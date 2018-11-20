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Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "Опоблоку" в Раді

Новини » Політика    20.11.2018 - 10:48
Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "Опоблоку" в Раді
Фото: Юрій Бойко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вілкул оголосив про виключення Бойка в зв'язку з його участю в "Опозиційній платформі"

Співголову фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка і нардепа Сергія Льовочкіна виключили з фракції у Верховній Раді. Про це в парламенті заявив співголова "Оппоблока" Олександр Вілкул, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перед пленарним засіданням Верховної Ради "Опозиційний блок" провів засідання фракції, під час якого вирішили виключити Бойка і Льовочкіна.

"Хочу проінформувати, що півгодини тому завершилося засідання фракції "Опозиційного блоку", на якому з лав фракції було виключено Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича", - заявив Вілкул.

 

 

Опубліковано Олександром Вілкулом Вівторок, 20 листопад 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше Бойко в коментарі РБК-Україна заявляв, що не має наміру виходити з партії через участь в "Опозиційній платформі - За життя" (спільний проект з Вадимом Рабиновичем).

Відзначимо, минулого тижня стало відомо, що Бойко став кандидатом у президенти від цієї надпартійної структури після того, як Рабинович відмовився балотуватися на пост президента. Своє рішення він пояснив тим, що "не має права бути арбітром в питаннях православ'я" через загострення релігійної теми в Україні.

 

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