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У Києві "євробляхи" заблокували громадський транспорт

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 09:24
У Києві "євробляхи" заблокували громадський транспорт
Фото: акція "євроблях" в Києві (РБК-Україна)

На деяких маршрутах автобуси курсують з відхиленням від графіка

Сьогодні, 20 листопада, в Києві власники авто на іноземній реєстрації ("євроблях") заблокували рух громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію комунального підприємства "Київпастранс" у Facebook.

Повідомляється, що з ранку авто з іноземними номерами заблокували рух громадського транспорту. У зв'язку з цим у Києві вводиться оперативне становище, в рамках якого громадський транспорт курсує поза графіка руху. Зокрема, з відхиленням від графіка курсують автобуси на маршрутах №№ 24, 62, 55.

 

Фото: акція власників авто на іноземних номерах (РБК-Україна)

Зазначимо, вранці стало відомо, що прикордонний перехід "Нова Гута-Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю з української сторони заблокували власники машин з литовськими номерами.

У Києві &quot;євробляхи&quot; заблокували громадський транспорт

Нагадаємо, напередодні в Рівному власники "євроблях" блокували митницю, в ході акції сталася сутичка з поліцією. Зокрема, близько 60 осіб протестували проти збільшення митних платежів.

Раніше Верховна рада встановила нові штрафи за порушення строків розмитнення "євроблях".

 

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