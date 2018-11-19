Комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з Березкіна

Фото: Станіслав Березкін (berezkin.deputat.net)

У комітеті заявили, що подання не є достатньо обґрунтованими

Подання Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканості, затримання та арешт народного депутата Станіслава Березкіна є законними, але необґрунтованими. Про це заявив голова Регламентного комітету Верховної ради Павло Пинзеник під час оголошення висновку у понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, комітет зауважив, що у поданні відсутні достатні докази, які б підтверджували вчиненняБерезкіним особливо тяжких корупційних злочинів.

"Що стосується подання ГПУ про надання згоди про обрання стосовно народного депутата Березкіна запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою… комітет зауважив, що у поданні відсутні достатні докази, які б підтверджували вчинення народним депутатом Березкіним особливо тяжких корупційних злочинів, за які законом передбачено позбавлення волі на строк до 15 років…", - заявив Пинзеник.

Також у висновку йдеться про те, що подання не містить підстав, передбачених КПК для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Вибір запобіжного заходу, запропонований органами прокуратури, ґрунтується виключно на суворості покарання, статусі народного депутата Березкіна, його зв’язках та матеріальному стані, що нібито дає йому можливості виїхати закордон і можливість знищити речові докази", - додав голова комітету.

Зазначимо, за рішення комітету проголосували всі члени комітету, окрім одного.

"Один утримався, один не брав участі у зв’язку з конфліктом інтересів. Решта - "за", - заявив нардеп.

Нагадаємо, за словами спікера ВР Андрія Парубія, Рада може у вівторок розглянути подання ГПУ про зняття недоторканності, затримання і арешт народного депутата Станіслава Березкіна.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 листопада профільний комітет ВР розглянув подання Генеральної прокуратури України про зняття недоторканності з нардепа Березкіна. На запитання нардепів у ході засідання відповідав генеральний прокурор Юрій Луценко.

Так, генпрокурор вніс у Раду подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Березкіна. Подання ж ініційоване керівником САП Назаром Холодницьким.