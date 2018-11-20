Ryanair анонсував нові рейси з України та квитки по 5 євро

Фото: Ryanair додасть нові рейси з України (twitter.com/poroshenko)

Також компанія інвестує в Україну близько 1,5 млрд євро

Лоукост Ryanair анонсував нові рейси з України. Вартість квитків складе п'ять євро. Про це у понеділок, 20 листопада, домовились під час зустрічі президента України Петра Порошенка з представниками авіакомпанії у Борисполі, інформує РБК-Україна із посиланням на повідомлення прес-секретаря президента Святослава Цеголка в Twitter.

Під час зустрічі було зазначено, що авіакомпанія Ryanair здійснює польоти зі столичного Борисполя у 12 напрямках, зі львовського аеропорту - у п'яти напрямках.

Сторони домовились, що у найближчі роки компанія інвестує в Україну близько 1,5 млрд євро.

"Мета компанії - 1 млн пасажирів за рік. Уже сьогодні ми маємо більше 550 тис з Борисполя і більше 250 тис. зі Львова, тому цифра 1 млн - цілком реальна. За 3-5 років лише Ryanair зможе перевезти 10% населення України", - повідомив ппрезидент Порошенко.

Також Порошенко запропонував представникам компанії створити хаб, щоб збільшити кількість та підвищити рівень сервісів, які зможуть отримати літаки.

Як писало РБК-Україна, 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair. Запуск рейсу відбувся в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за маршрутом Київ-Бориспіль -Берлін-Шенефельд.

Крім того, за словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, окрім Києва та Львова, Ryanair може зайти ще у п’ять аеропортів України.