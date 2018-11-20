Власники "євроблях" продовжують мітинг, у 14 областях перекриті дороги

Фото: мітинг у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією масово перекривають дороги

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією перекрили дороги в 14 областях України станом на 17:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.

Вінницька область

Перекрито рух на а / д М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський, км 292 + 300 (с. Стрижавка Вінницького району).

Волинська область

Перекрито рух на а / д М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгинінок Луцького району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Перекрито рух на а / д М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 503 + 300 (с. Старовойтово Любомльського району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Житомирська область

Перекрито рух на а / д М-06 Київ - Чоп, км 133 + 950 (с. Вереси), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Учасники акції передислокувалися на км 126 + 800 а / д М-06 Київ - Чоп, поблизу повороту до с. Гадзинка, у зв'язку з чим рух автотранспорту на цій ділянці ускладнено.

Закарпатська область

Частково перекрито рух на а / д М-06 Київ - Чоп, км 717 + 400 (с. Нижні Ворота), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Запорізька область

Перекрито рух на а / д М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, км 290 (р. Запоріжжя) і км 405 + 200 (м. Мелітополь).

Київська область

Перекрито рух по М-05 Київ - Одеса, км 13 на 78 км перекрито дві смуги в напрямку Києва.

Частково перекрито рух на М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 22 - дві смуги в напрямку Борисполя.

На а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 20 + 500 сповільнений рух транспорту в напрямку Києва, три смуги зайняті автомобілями учасниками акції.

Частково перекрито рух транспорту на а / д Р-03 Північно-східний обхід Києва, 10 км (в напрямку Харкова), км 16 (у напрямку Броварів), рух ускладнено, швидкість 5 км / год.

Львівська область

Перекрито рух транспорту на а / д М-06 Київ - Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадів Миколаївського району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Перекрито рух транспорту на а / д М-06 Київ - Чоп, км 500 + 900 (с. Старий Милятин Буського району), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Одеська область

Перекрито рух на а / д М-05 Київ - Одеса, км 450 + 500 (лівий проїзд).

Вінницька область

Перекрито рух на а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 332 + 350, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Перекрито рух на а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 207, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Рівненська область

Частково перекрито рух на а / д М-06 Київ - Чоп км 322 (біля АЗС "Сокар").

Частково перекрито рух на а / д М-07 Київ - Ковель - Ягодин, км 307.

Тернопільська область

Частково перекрито рух на а / д М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, км 154.

Харківська область

Перекрито рух на а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 471 - км 472 (с. Пісочин).

Перекрито рух на а / д М-03 Київ - Харків - Довжанський, км 515 - км 516.

Хмельницька область

Перекрито рух на а / д Н-03 Житомир - Чернівці, км 285 + 432 (с. Смотрич, Подільського району) та Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів, км 249 + 320 (м. Шепетівка).

Черкаська область

Перекрито рух на а / д М-05 Київ - Одеса, км 210. Організовано реверсивний рух транспорту.

Перекрито рух на а / д Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань, км 11 (с. Благодатне). Організовано реверсивний рух транспорту.

Триває акція протесту на км 207 а / д Н-01 Київ - Знам'янка (виїзд зі Сміли в напрямку Знам'янки).

Нагадаємо, сьогодні також на кордоні з Білоруссю в районі пункту пропуску "Чернігів-Нові Яриловичі" проходить акція власників "евроблях".

Додамо, що у Києві власники авто на іноземній реєстрації заблокували рух громадського транспорту.

В Одесі близько двохсот власників авто на іноземній реєстрації частково перекрили рух по Київській трасі.