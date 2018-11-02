Підсумки дня: 2 листопада

УПЦ Московського патріархату в Україні більше не існує, - Константинополь

Фото: архієрей Іов (Геча) (orthodoxie.com)

В Україні з 11 жовтня канонічно не існує Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату. Про це в інтерв'ю ВВС-Україна заявив архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іов (Геча), передає РБК-Україна.

За його словами, 11 жовтня архієреями Вселенської церкви стали не лише представники Київського патріархату і УАПЦ, але й архієреї УПЦ Московського патріархату. Це сталося після того, як Константинополь скасував синодальний акт про передачу Київської митрополії Російській православній церкві.

Також Вселенський патріархат озвучив назву автокефальної церкви в Україні.

У Facebook стався витік даних 257 тис. користувачів

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Дані 257 тисяч користувачів соціальної мережі Facebook розміщені у вільному доступі в інтернеті, в тому числі приватні повідомлення більше 80 тис. користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

На останньому "дзеркалі" сайту хакери виклали дані користувачів майже 200 країн, більшість з користувачів (47 тис.) з України, а з Росії - 12 тис. Підкреслюється, що в більшості випадків профайли, викрадені хакерами, містять дані біографії, мобільні телефони та списки друзів. За даними телекомпанії, зломщики заявили, що всього у них є дані 120 млн акаунтів Facebook.

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін направив запит в офіс компанії Facebook щодо витоку даних.

Конституційний суд відмовився розглядати питання мораторію за землю

Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

Конституційний суд України відмовився розглядати конституційне подання групи народних депутатів щодо скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

За інформацію прес-служби, Велика палата Конституційного суду України на засіданні 1 листопада розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 14, 15 Розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України.

У травні ЄСПЛ визнав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини.

Фахівці попередили про "підводні камені" утеплення стін у багатоповерхівках

Фото: колаж РБК-Україна

Українці готують свої будинки до сезону холодів та шукають спосіб, аби тепло в квартиру не поверталося у вигляді величезних рахунків за опалення. Один із таких - обшивання зовнішніх стін пінопластом. Фахівці проаналізували ефективність утеплення в багатоповерхівках за допомогою таких "латочок" і попереджають - це не панацея, передає "Сьогодні".

Експерти зазначили, що такий спосіб утеплення стін може нашкодити сусідам, а згодом – і вашому житлу. "Якщо восьмий поверх ми утеплимо, у людей на сьомому і дев'ятому поверхах загостриться проблема з виникненням грибка. А він згодом пошириться і на ваше житло", – розповів фахівець з енергозбереження Сергій Машкара.

Житель столиці Анатолій Зуборев переконаний, що латочне утеплення неефективне.

У Маріуполі мешканка багатоповерхівки 10 років труїть сусідів смородом (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

В Маріуполі мешканка однієї з багатоповерхівок на бульварі Шевченка вже близько 10 років труїть сусідів смородом. Її чотирьохкімнатна квартира нагадує звалище і кишить тарганами. Обурені мешканці будинку зібрали комісію з поліцейських, медиків, рятувальників та райадміністрації з рішучими намірами.

Разом з Ольгою Іванівною проживає її 30-річний син. Сусіди приймають його за Мауглі, оскільки він веде закритий спосіб життя - з квартири виходить рідко, переважно вночі. Він ніде не працює, пояснюючи це відсутністю паспорта, який так і не оформив за все життя.